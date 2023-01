Tratta: Unodc, domani il lancio del nuovo Rapporto globale sul traffico di esseri umani in 148 Paesi

L’ufficio delle Nazioni Unite su droga e crimine (Unodc) lancerà domani alle 13 (qui si può seguire la diretta) il nuovo Rapporto globale 2020 sul traffico degli esseri umani (Global Report on Trafficking in Persons). Il report è il quinto del suo genere, commissionato dall’Assemblea generale Onu attraverso il Piano d’azione globale del 2010 delle Nazioni Unite per la lotta alla tratta di persone. Coinvolge 148 Paesi e fornisce una panoramica dei modelli e dei flussi della tratta degli esseri umani a livello globale, regionale e nazionale, basandosi principalmente sui casi di tratta rilevati tra il 2016 e il 2019. Unodc raccoglie dati su questo fenomeno da oltre un decennio, quindi vengono presentate informazioni sulle tendenze. Come negli anni precedenti, questa edizione del Rapporto presenta un quadro globale dei modelli e dei flussi del traffico di persone (capitolo 1), oltre ad analisi regionali dettagliate (capitolo 6) e profili dei Paesi. Il Rapporto contiene inoltre quattro capitoli tematici. Il capitolo 2 esamina come le cattive condizioni socioeconomiche siano utilizzate dai trafficanti per reclutare e sfruttare le vittime. Il capitolo 3 approfondisce i modelli di traffico di persone minorenni e il ruolo che l’estrema povertà, le norme sociali e il contesto familiare giocano in questa forma di tratta. Il capitolo 4 si sofferma sul traffico umano a scopo di lavoro forzato ed esplora i settori economici specifici che ne sono più vulnerabili e soggetti. Infine, il capitolo 5 presenta i modelli emergenti sulle tecnologie internet utilizzate dai trafficanti per facilitare il reclutamento e lo sfruttamento.