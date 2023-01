Diocesi: Ventimiglia-Sanremo, al via stasera gli incontri formativi all’Istituto Teologico Pio XI

“La comunità di Antiochia: laboratori di evangelizzazione. Fra Sacra Scrittura e Patrologia”. Sarà questo il tema dell’incontro che, questa sera (ore 20.45), darà avvio agli appuntamenti formativi proposti dall’Istituto Teologico “Pio XI” di Sanremo. Relatore sarà Jerònimo Leal, decano del dipartimento di Storia della Chiesa e Patrologia della Pontificia Università della S. Croce in Roma. Il ciclo proseguirà mercoledì 15 febbraio (1ª parte) e mercoledì 15 marzo 2023 (2ª parte) quando don Josè Angel Lombo de Leòn, professore di Filosofia ed Etica della Pontificia Università della S. Croce in Roma, rifletterà su “L’antiumanesimo dell’umanesimo ateo: dalla morte di Dio alla morte dell’uomo”. Venerdì 5 maggio sarà mons. Antonio Guido Filipazzi, arcivescovo titolare di Sutri e nunzio apostolico in Nigeria, parlerà de “La Santa Sede soggetto di diritto internazionale e l’impegno della Diplomazia pontificia nel contesto odierno”. Infine, mercoledì 17 maggio 2023, mons. Agostino Marchetto, arcivescovo titolare di Astigi e nunzio apostolico, interverrà su “Il Concilio ecumenico caticano II 60 anni dopo: per una corretta ermeneutica della continuità dell’unico soggetto Chiesa”.