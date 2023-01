Sinodo: dal 29 settembre al 1° ottobre l’iniziativa “Together” e la veglia ecumenica

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

I giovani dai 18 ai 35 anni provenienti da diversi Paesi europei e da tutte le tradizioni cristiane sono invitati a venire a Roma, dal 29 settembre al 1° ottobre, per un fine settimana di condivisione. Saranno ospitati dalle parrocchie e dalle comunità di Roma e soggiorneranno presso la popolazione locale. Per i giovani cattolici, questo evento – denominato “Together” e presentato oggi presso la Sala Stampa della Santa Sede – può essere vissuto in continuità con la Giornata Mondiale della Gioventù che si svolgerà a Lisbona all’inizio di agosto. Al centro di questo fine settimana di condivisione, il 30 settembre si svolgerà a Roma una veglia di preghiera ecumenica, alla presenza di Papa Francesco e di rappresentanti di varie Chiese. Aperta a tutto il Popolo di Dio, questa preghiera comune comprenderà l’ascolto della Parola di Dio, la lode e l’intercessione, i canti di Taizé e il silenzio – un segno forte di fratellanza, unità e pace. La veglia di preghiera ecumenica sarà celebrata alla vigilia della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”, che si svolgerà dal 4 al 29 ottobre. Come ha detto Papa Francesco nel suo annuncio del 15 gennaio scorso, questa veglia s’inserire all’interno di un processo sinodale ed ecumenico: “Il cammino dell’unità dei cristiani e il cammino della conversione sinodale della Chiesa sono legati”. Di qui l’importanza della presenza dei leader delle varie Chiese cristiane nella veglia di preghiera ecumenica a Roma, alla vigilia dell’assemblea sinodale. Nell’iniziativa “Together” sono coinvolte già una cinquantina di realtà ecclesiali, di ogni origine confessionale: chiese e federazioni ecclesiali, comunità e movimenti, servizi di pastorale giovanile, per iniziativa di Taizé e in stretta collaborazione con la Segreteria del Sinodo di Roma, il Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e il Vicariato di Roma. L’elenco dei partner coinvolti sarà regolarmente aggiornato sul sito web dell’evento. La veglia di preghiera di sabato 30 settembre sarà aperta a tutti. I giovani dai 18 ai 35 anni sono invitati a venire a Roma da venerdì sera a domenica e saranno accolti dalle parrocchie e dalle comunità cristiane della città. Dal 1° al 3 ottobre, ha annunciato il card. Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e relatore generale al Sinodo, i partecipanti al Sinodo faranno un ritiro spirituale vicino Roma. “Papa Francesco – ha aggiunto il porporato, ha incaricato padre Timothy Radcliffe, domenicano, di guidare le meditazioni”.