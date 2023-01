San Francesco di Sales: Asti, domani sera il vescovo Prastaro incontra gli operatori della comunicazione

In occasione della festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli scrittori, nella serata di domani, martedì 24 gennaio il vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro, incontrerà gli operatori della comunicazione. L’appuntamento è alle 18 in vescovado per rinnovare “una consolidata e positiva consuetudine”. “È una bella tradizione – si legge in una nota della diocesi – che ogni anno offre a tutti l’opportunità di un positivo scambio di opinioni, a ruota libera, sui temi dell’informazione, amplificati dal crescente diffondersi della comunicazione digitale”. L’incontro di domani, prosegue la nota, “consentirà di ripercorrere l’anno appena trascorso, unico ed irripetibile per la diocesi, per la Chiesa locale e per la comunità astigiana tutta: l’arrivo di Papa Francesco ad Asti”.