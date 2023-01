San Francesco di Sales: Teramo-Atri, domani corso di formazione per giornalisti sul tema “Dai fogli volanti al cambiamento d’epoca”

(diocesi Teramo-Atri)

In occasione della solennità del patrono dei giornalisti, san Francesco di Sales, è in programma per domani mattina, alle 9 nella biblioteca diocesana di via San Berardo 22 a Teramo, un incontro per gli operatori del mondo dell’informazione aperto a quanti fossero interessati, dedicato alla lezione di san Francesco di Sales “Dai fogli volanti al cambiamento d’epoca” e sul tema scelto da Papa Francesco per la 57ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si celebrerà il prossimo maggio “Parlare col cuore: Veritatem facientes in caritate (Ef 4,15)”. Dopo i saluti di mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, alle 10 interverrà Stefano Pallotta, presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Abruzzo; alle 10.30 sarà la volta di don Giovanni Giorgio, responsabile del Centro diocesano per la teologia San Paolo VI, concluderà alle 11 Mario Morcellini, studioso di comunicazione e presidente del consiglio scientifico Fondazione Sapienza di Roma. L’appuntamento è organizzato come ogni anno dall’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Teramo-Atri, e dà diritto a 4 crediti formativi per la formazione professionale continua degli iscritti all’Ordine dei giornalisti, iscrivendosi attraverso la piattaforma.