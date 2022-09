Ucraina: Mattarella, “c’è grande preoccupazione. Italia ritiene necessaria una forte pressione sulla Russia attraverso le sanzioni”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“La condizione ucraina desta grande preoccupazione. L’Italia continua a mantenere grande sostegno all’Ucraina, alla sua indipendenza, alla sua sovranità, alla sua integrità territoriale, alle prospettive di ricostruzione che occorre assicurare così come alle prospettive europee dell’Ucraina. L’Italia ritiene anche che sia necessario mantenere una forte pressione sulla Federazione russa attraverso le sanzioni per creare finalmente condizioni che aprano spiragli di dialogo e di soluzioni condivise di pace per superare questa sciagurata iniziativa bellicista sviluppata dalla Federazione russa”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla stampa da Tirana durante una visita ufficiale in Albania.

Il Capo dello Stato ha auspicato che “sollecitamente” possano esserci spiragli “per arrivare ad un negoziato che ottenga la pace definitivamente ripristinando in Europa quella condizione che sembrava irreversibile dopo la Seconda guerra mondiale”. Per Mattarella, “è stato un buon segnale l’accordo per il trasporto di grano ucraino. Sono da incoraggiare le iniziative di dialogo di pace come quella dell’Onu e della Turchia per cercare di far parlare le due parti sul piano, però, sostenibile per l’Ucraina in maniera da ripristinare la legalità internazionale”.