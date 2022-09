Elisabetta II: re Carlo, “grandissima tristezza per me e per tutti i membri della famiglia”

“La morte della mia amatissima mamma, sua Maestà la Regina, è un momento di grandissima tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia”. Inizia così il messaggio che il nuovo re Carlo ha diffuso pochi minuti dopo l’annuncio della morte della Regina Elisabetta II, annunciata da tutti i canali televisivi e radio con il suono dell’inno nazionale e le parole “La Regina è morta. Regna il re”. “Siamo profondamente in lutto per la scomparsa di una sovrana adorata e una mamma amatissima”, scrive ancora il re: “Sappiamo che la sua mancanza sarà sentita profondamente in tutto il Paese, i Regni e il Commonwealth e da tantissime persone in tutto il mondo. Durante questo periodo di lutto e cambiamento, io e la mia famiglia saremo confortati e sostenuti dalla consapevolezza del rispetto e del profondo affetto che cosi tante persone provavano per la Regina”.