Facoltà Teologica Triveneto: Padova, una giornata di studi su “Coscienza e umanità”

“Coscienza e umanità. Fondamenti teoretici, fonti antiche, riflessioni moderne e contemporanee” è il titolo della giornata di studio articolata in due sessioni che si terranno venerdì 21 e sabato 22 ottobre 2022 nella sede di Padova della Facoltà teologica del Triveneto. L’iniziativa è promossa da Asli – Accademia di studi luterani in Italia e Facoltà teologica del Triveneto, in collaborazione con Absi-Associazione biblica della Svizzera italiana, Ise-Istituto ecumenico San Bernardino, Venezia e Cattedra Rosmini presso la Facoltà teologica di Lugano.

La giornata di studio si aprirà, venerdì 21 ottobre alle ore 15.30, con i saluti inaugurali di Andrea Toniolo, preside della Facoltà teologica del Triveneto, e di Franco Buzzi, presidente dell’Accademia di studi luterani in Italia. L’introduzione ai lavori è affidata a Lubomir Žak, Università Palacky di Olomouc (Repubblica Ceca), Asli. La prima sessione – Tra filosofia e scienze umane (ore 15.45-19) prevede quattro interventi: Alle radici della cultura euro-mediterranea: analisi ed interpretazioni bibliche, di Ernesto Borghi (Associazione biblica della Svizzera italiana, Istituto superiore di Scienze religiose “Romano Guardini” di Trento, Pontificia Facoltà teologica dell’Italia Meridionale – Sezione San Tommaso d’Aquino); Struttura e princìpi della coscienza morale dal punto di vista fenomenologico-trascendentale: una possibile ricostruzione, di Franco Buzzi (Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Asli); Cosa influisce sulla coscienza secondo le recenti ricerche nella psicodinamica e nelle neuroscienze, di Pierluigi Imperatore (Epoché Institut, Napoli); La coscienza cristiana dei laici nell’impegno politico. Tra storia e spiritualità, di Markus Krienke (Facoltà teologica di Lugano, Asli). Chair Assunta Steccanella, discussant Marzia Ceschia (Facoltà teologica del Triveneto).

Sabato 22 ottobre si terrà la seconda sessione – Riflessioni teologiche (ore 9.30-12.30) con i seguenti contributi: “Qui sto saldo”. Una frase e il suo impatto, di Johannes Schilling (Università di Kiel); Il giudizio della coscienza e la libertà della fede, di Dietrich Korsch (Università di Marburg, Asli); Il ruolo della coscienza morale nel cammino dell’etica ecumenica, di Lorenzo Raniero (Istituto di Studi ecumenici, Venezia); Prendere coscienza come essere presi. Un cammino di libertà, di Sergio Gaburro (Facoltà teologica del Triveneto). Chair Ilaria Malaguti (Università di Padova), discussant Antonio Sabetta (Asli). La conclusione dei lavori sarà a cura di Michele Cassese (Ise-Asli), Markus Krienke, Lorenzo Raniero.