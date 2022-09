Giovanni Paolo I: Canale d’Agordo, domenica messa di ringraziamento per la beatificazione

Verrà celebrata domenica 11 settembre, sulla piazza di Canale d’Agordo, una messa di ringraziamento per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo I – Albino Luciani. La celebrazione, che avrà inizio alle 16, sarà presieduta dal patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia; concelebreranno i vescovi Renato Marangoni (Belluno-Feltre), Corrado Pizziolo (Vittorio Veneto) e Giuseppe Andrich (emerito Belluno-Feltre).

Le tre diocesi, infatti, si uniranno in un comune rendimento di grazie per la beatificazione di Albino Luciani, presieduta domenica 4 settembre da Papa Francesco in piazza San Pietro.