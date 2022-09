Diocesi: Avezzano, il 10 settembre la Giornata per la custodia del Creato celebrata ad Alba Fucens tra storia, musica e natura

(foto diocesi Avezzano)

Il 10 settembre, ad Alba Fucens, la diocesi di Avezzano celebra la “Giornata diocesana del Creato: tra storia, musica e natura”, in comunione con la Chiesa italiana e la 17ª Giornata nazionale per la custodia del Creato che apre il “Tempo del creato” fino al 4 ottobre, festa di San Francesco. L’appuntamento marsicano, fortemente voluto da mons. Giovanni Massaro, vescovo di Avezzano, è organizzato in collaborazione dall’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace e custodia del Creato e l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Il programma prevede, alle 15 nell’Oasi degli Aironi, la partenza della “Passeggiata in ascolto…”, che arriverà alla chiesa di San Pietro in Albe dove, alle 17.30, si svolgerà il concerto dell’Orchestra da camera Ima e, alle 18.15, verrà inaugurata la mostra fotografica sul tema “Tornare al gusto del pane” a cura dell’Associazione “Amici dell’immagine” di Magliano. Alle 18.30 seguirà la preghiera ecumenica presieduta da mons. Massaro.