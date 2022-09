Editoria: Pordenone, ritorna la rassegna “Ascoltare, Leggere, Crescere”. Il 10 settembre l’anteprima nell’Auditorium della Curia

Sarà presentata ufficialmente sabato 10 settembre, alle 10, all’Auditorium del Centro diocesano Attività pastorali della Curia vescovile di Pordenone la sedicesima edizioni dell’evento culturale “Ascoltare, Leggere, Crescere”, rassegna d’incontri con l’editoria religiosa in programma quest’anno a Pordenone ed in altre località del Friuli Venezia Giulia dal 23 settembre all’8 ottobre prossimi.

L’appuntamento di anteprima della rassegna si svolgerà sempre il 10 settembre dalle 10 alle 13 nella medesima sede, l’Auditorium della Curia di Pordenone. Il convegno dal titolo “Il mondo della cultura e dell’informazione religiosa: seminario con i protagonisti del settore” vedrà la partecipazione di Enzo Romeo, vaticanista e caporedattore del Tg2, Gianni Cardinale, giornalista di Avvenire, Manuela Tulli, vaticanista Ansa, don Roberto Ponti, direttore Telenova e membro CdA Gruppo San Paolo, Paola Delle Molle, vice Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia. Coordinerà il professor don Giuseppe Costa sdb, scrittore e giornalista, già direttore della Libreria Editrice Vaticana. L’evento, rivolto anche a tutti i giornalisti del Triveneto e valido per la formazione professionale continua, vuole inoltre rimarcare i 100 anni del settimanale diocesano Il Popolo di Pordenone.

Nei giorni di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre, la delegazione di 30 giornalisti internazionali accreditati presso la Sala Stampa Vaticana e membri della stampa estera visiterà Pordenone con il suo centro storico ed altre località regionali – dalla Casarsa di Pier Paolo Pasolini, al borgo bello di Sesto al Reghena, per giungere infine a Trieste – facendo tappa in alcune realtà d’eccellenza della Destra Tagliamento come Electrolux Professional e il Polo Tecnologico “A. Galvani” di Pordenone. Nella serata del 10 settembre cena conviviale con il presidente e il direttore Generale di EYOF 2023 Fvg, la manifestazione sportiva olimpica dedicata alla gioventù che a gennaio prossimo vedrà la nostra Regione protagonista. Il viaggio stampa rivolta ai media è promosso in partnership con PromoTurismoFVG – Io Sono Friuli Venezia Giulia. Anche quest’anno la rassegna “Ascoltare, Leggere, Crescere” si svilupperà con un ricco cartellone di incontri, tra eventi sul territorio e i video-appuntamenti che saranno diffusi in tv da 30 emittenti del Consorzio CoRaLLo della Cei.