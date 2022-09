Papa Francesco: il calendario delle celebrazioni liturgiche fino al 2 novembre

E’ stato diffuso oggi, dalla Sala Stampa della Santa Sede, il calendario delle celebrazioni liturgiche presiedute dal Papa, da questo mese di settembre fino a novembre. Dal 13 al 15 settembre è confermato il un viaggio apostolico in Kazahstan e il 25 settembre la visita pastorale a Matera. Il 9 ottobre, alle 10.15 in piazza San Pietro, sarà la volta della Messa di canonizzazione dei beati Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti. L’11 ottobre, memoria di San Giovanni XXIII, il Papa alle ore 17, presiederà nella basilica di San Pietro la Messa per il 60° anniversario dell’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II. Sempre nella basilica vaticana, il 2 novembre, alle 11, è in programma la Messa in suffragio dei cardinali e vescovi defunti nel corso dell’anno.