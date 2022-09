Diocesi: Novara, il 16 settembre a Boca assemblea di avvio dell’anno pastorale. Mons. Brambilla presenterà la sua lettera “Lessico familiare”

È in programma per la serata di venerdì 16 settembre, al santuario di Boca, l’assemblea diocesana di avvio dell’anno pastorale per la Chiesa di Novara. Durante l’incontro, che prenderà il via alle 20.45, il vicario episcopale per la pastorale, don Brunello Floriani, introdurrà le linee centrali del prossimo anno pastorale mentre il vescovo Franco Giulio Brambilla presenterà la sua lettera pastorale 2022-2023 “Lessico familiare. Lettera pastorale aperta”, dedicata alla famiglia.

All’assemblea diocesana sono invitati in particolare tutti i gli operatori pastorali – laici e religiosi – insieme ai sacerdoti e ai diaconi, impegnati nelle parrocchie, nelle associazioni e nei movimenti ecclesiali della diocesi.