Elezioni: Pavia, il 16 settembre incontro su “Come votare in modo consapevole”. Confronto tra candidati promosso dalla diocesi

“Come votare in modo consapevole”. Questo il tema dell’incontro che si svolgerà venerdì 16 settembre alle 21 presso l’aula magna del Collegio Cairoli a Pavia. Sarà un’occasione di confronto tra cinque esponenti politici locali in vista delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo. Moderati da Giovanni Cerliani, Veronica Maria Garda e Alessandro Repossi, direttore del settimanale diocesano “Il Ticino”, interverranno i candidati Silvia Baldina (Movimento 5 Stelle), Alessandro Cattaneo (Forza Italia), Paola Chiesa (Fratelli d’Italia), Alan Ferrari (Partito democratico) e Pier Achille Lanfranchi (Azione). La serata, che offrirà la possibilità di dibattito con i presenti, è organizzata dal Servizio per i problemi sociali e del lavoro della diocesi di Pavia (coordinato da don Franco Tassone con il supporto di Emanuele Cusa e del laboratorio di Nazareth) all’interno del decimo ciclo della Scuola di cittadinanza e partecipazione diocesana.