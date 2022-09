Regno Unito: occhi puntati su Balmoral, apprensione per la salute della sovrana. I titoli dei giornali internazionali. Le reazioni di Von der Leyen e Biden

Il mondo resta appeso alle notizie sulla salute della regina Elisabetta d’Inghilterra, che si trova nella residenza scozzese di Balmoral. La Bbc ha interrotto la normale programmazione per continuare a dare aggiornamenti sulla salute della regina 24 ore su 24. Mentre, i quotidiani britannici Financial Times e il Guardian titolano: “La famiglia reale si precipita al fianco della regina tra le preoccupazioni per la sua salute”. Il quotidiano americano specializzato sugli affari Ue, Politico Europe, titola “la regina Elisabetta II del Regno Unito è sottoposta a controllo medico in seguito a ‘preoccupazioni’ per la sua salute”. Il New York Times oltre alla notizia di apertura sulla preoccupazione sulla salute della sovrana, titola anche “le preoccupazioni per la regina arrivano in un momento di instabilità per la Gran Bretagna”.

Non sono mancate in queste ore le dimostrazioni di vicinanza e preoccupazione per la regina e la famiglia reale. “I miei pensieri e le mie preghiere sono con lei. Rappresenta la storia dell’Europa che è la nostra casa comune con i nostri amici britannici. Ha dato a tutti noi in tutti questi anni stabilità, sicurezza, ha mostrato un coraggio immenso, è una leggenda ai miei occhi e quindi le mie preghiere sono con lei”, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rispondendo a una domanda sulla salute della regina Elisabetta II, al margine della conferenza stampa a Rotterdam per la valutazione positiva al Pnrr olandese.

Il presidente degli Usa Joe Biden ha avuto un colloquio oggi con la premier britannica Liz Truss e le ha fatto sapere che “insieme a Jill Biden sono vicini alla regina Elisabetta”, ha spiegato la Casa Bianca. “Il presidente è stato informato questa mattina e sarà aggiornato nel corso della giornata su tutte le notizie dal Regno Unito”, ha aggiunto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con la stampa. Sempre dagli Usa, il leader repubblicano del Senato, Mitch McConnell, ha dichiarato: “La regina è un esempio costante di leadership e una figura amata in tutto il mondo. È stata un’amica storica degli Stati Uniti. I decenni del suo regno hanno visto un approfondirsi della relazione speciale tra i nostri due Paesi che ha letteralmente cambiato il mondo. Alla Regina, alla famiglia reale e a tutti i nostri amici del Regno Unito vanno i nostri pensieri e le nostre preghiere”. Anche il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, ha dichiarato che il segretario generale, Antonio Guterres, è vicino alla Regina, la sua famiglia e il popolo del Regno Unito in questo momento”.