Elezioni: Unicef, le 4 priorità a tutela di infanzia e adolescenza

In occasione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, l’Unicef Italia lancia “Le cose da fare: agenda 2022-2027 per l’infanzia e l’adolescenza”, un documento di proposte che verrà sottoposto a tutti i partiti candidati per mettere al centro della prossima legislatura i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Partendo dalle proprie priorità globali di advocacy, l’Unicef ha individuato una serie di proposte nei seguenti quattro ambiti: non discriminazione; salute mentale e benessere psicosociale; educazione di qualità; cambiamento climatico. “L’Agenda che abbiamo elaborato indica possibili interventi coerenti con gli impegni assunti internazionalmente dall’Italia in tema di diritti umani dei bambini e degli adolescenti. Ai candidati in parlamento ed al futuro governo proponiamo alcuni indicatori sulla base dei quali valutare annualmente l’impatto delle norme, delle politiche e dei programmi adottati per l’attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti – dichiara Carmela Pace, presidente dell’Unicef Italia -. Parallelamente, l’Unicef raccomanda che questi ultimi siano coinvolti nel processo di realizzazione dei propri diritti: il punto di vista dei bambini e dei ragazzi, il loro ascolto e la loro partecipazione devono essere garantiti in modo continuativo”. A partire dal 9 settembre l’Unicef rivolgerà ai giovani un sondaggio attraverso la piattaforma digitale indipendente U-Report Italia, al fine di esplorare i temi che proprio i giovani in Italia vorrebbero venissero trattati come priorità nel corso della prossima legislatura. Ideata e realizzata con il sostegno dell’Unicef, la piattaforma è rivolta ai giovani dai 14 ai 30 anni per favorire la loro partecipazione e l’espressione delle loro opinioni. È possibile partecipare al sondaggio, iscrivendosi su: https://italia.ureport.in/