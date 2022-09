Maltempo: Coldiretti, “dopo siccità, danni da grandine nei campi”

“È allarme nelle campagne dove nubifragi e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo distruggendo coltivazioni di ortaggi e colpendo le attività di raccolta a partire dalla vendemmia in pieno svolgimento”. Lo afferma la Coldiretti in riferimento all’arrivo del maltempo con l’allerta della protezione civile in 15 regioni per rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento, anche se al Sud continua a prevalere il caldo. “Grandine e violente precipitazioni hanno interessato – rileva Coldiretti – l’area prealpina tra Lecchese e Comasco, in Lombardia, colpendo anche il medio e alto Lario occidentale. Campi di ortaggi sono stati mitragliati dai chicchi di grandine nella zona di Brunate, sopra Como. In un alpeggio sopra a Sorico a causa del maltempo 13 pecore sono scappate per paura dei molti fulmini e si stanno ancora cercando. Si teme che possano essere finite in un dirupo: un’eventualità che se confermata rappresenterebbe una grave perdita per la piccola azienda di montagna. Ma il maltempo non ha risparmiato neppure le altre regioni del Nord estendendosi anche a quelle del Centro”.

Le precipitazioni sono attese per “combattere la siccità ma per ridurre il deficit idrico devono essere continue e di bassa intensità mentre le manifestazioni violente si abbattono su terreni secchi che non riescono ad assorbire con l’acqua che cade e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando frane e smottamenti e facendo salire il conto dei danni”.