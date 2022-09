Mozambico: la salma di suor Maria De Coppi verso Monato

Nella giornata di ieri “padre Gino Pastore e padre Filippo della diocesi di Como, sono riusciti a raggiungere le Sorelle a Chipene e finalmente sr. Eleonora Reboldi, sr. Angeles López Hernández e i due fidei donum sono arrivati ad Alua, dove si sono incontrati con sr. Paula e sr. Sandrine (le due sorelle della Comunità di Chipene che erano partite la mattina prima) e con sr. Beatriz Helena Pedraza G., sr. Francinete Ribeiro e Sr. M. José Lopes da Cunha. Altre sorelle e alcuni sacerdoti sono diretti a Monato per portare la salma di sr. Maria De Coppi. Ad attenderli vi sono i Padri Spiritani e il vescovo di Nampula, mons. Inácio Saúre”. È quanto si legge in un comunicato diffuso da suor Enza Carini, segretaria generale delle Suore Missionarie Comboniane, istituto religioso al quale apparteneva suor Maria De Coppi, rimasta vittima nella notte tra martedì e mercoledì di un attacco alla missione di Comunità di Chipene, in Mozambico.