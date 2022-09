Salesiani per il sociale: Roma, dal 16 settembre l’assemblea nazionale. Preite (presidente), “esercitare responsabilmente il diritto-dovere di voto”

Dal 16 al 18 settembre, a Roma, si terrà l’assemblea nazionale di “Salesiani per il Sociale”, dal titolo: “Organizzare la speranza. Sogno, progetto, impresa”, ideato e progettato insieme con l’Osservatorio Salesiano per i Diritti dei Minori. Nei tre giorni dell’Assemblea, riferisce l’agenzia salesiana Ans, sono previste tavole rotonde e laboratori di confronto e approfondimento con gli attori sociali, civili ed ecclesiali, con le politiche giovanili e di benessere sociale italiano ed europeo, e con le indicazioni ecclesiali e salesiane; ci sarà spazio, inoltre, per l’ascolto di esperienze sociali dai vari territori italiani, per la presentazione del Bilancio sociale 2021 di Salesiani per il Sociale e per la programmazione del periodo 2022-2023. “Dopo la caduta del governo e l’annuncio delle elezioni politiche del 25 settembre, siamo in piena campagna elettorale. Ancora una volta siamo chiamati ad esercitare responsabilmente il diritto-dovere di voto per la costruzione di una società sempre più solidale ed inclusiva, attenta ai giovani ed alle persone fragili. Per questo l’assemblea di settembre sarà l’inizio di un processo di scrittura dal basso del documento programmatico dell’associazione che durerà per un anno intero con incontri sul territorio” ha affermato don Francesco Preite, Presidente di Salesiani per il Sociale. “Il progetto mira a stimolare e promuovere momenti di formazione, nonché processi di riflessione e condivisione collettiva, in linea con le più recenti normative nazionali ed europee e rivolgendo un’attenzione specifica ai diritti dei minori, alle condizioni di vita dei giovani e al loro protagonismo” ha aggiunto Andrea Farina, coordinatore Oosservatorio Salesiano per i Diritti dei Minori.