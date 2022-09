Diocesi: Lanciano-Ortona, domani e sabato convegno pastorale “Un lavoro per ognuno”

È in programma per venerdì 9 e sabato 10 settembre, l’annuale convegno pastorale dell’arcidiocesi di Lanciano-Ortona. L’appuntamento assembleare, dedicato al tema “Un lavoro per ognuno”, sarà ospitato nell’aula magna della Curia arcivescovile, a Lanciano. L’obiettivo – spiegano dall’arcidiocesi – è “immaginare e costruire il cammino della Chiesa frentana, come un ‘cantiere’ in cui a ciascuno/a è chiesto di dare il proprio contributo”.

I lavori si apriranno domani pomeriggio, alle 16, con l’accoglienza e la preghiera iniziale seguite dalla presentazione a cura dell’arcivescovo Emidio Cipollone. Toccherà poi a don Angelo Giordano e don Alessio Primante, referenti diocesani per il cammino sinodale, aiutare i presenti ad “Entrare nel ‘cantiere’ del Sinodo”. Dopo i tavoli sinodali per zone pastorali i partecipanti torneranno in seduta plenaria per la preghiera conclusiva. Sabato la mattinata inizierà alle 9.30 con la relazione “Immaginare e costruire la Chiesa” proposta dai coniugi Giuseppina De Simone e Franco Miano. Seguiranno la presentazione delle sintesi dei lavori dei tavoli sinodali e quella dell’Agenda e del Percorso pastorale diocesano con l’intervento dei referenti degli Uffici pastorali. La conclusione è prevista per le 12.