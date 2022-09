Regina Elisabetta II: le preghiere della Chiesa cattolica e di quella anglicana

(Foto ANSA/SIR)

“Sono preoccupato per le notizie sulla salute di sua Maestà la Regina e offro le mie preghiere per lei e per la sua famiglia. Possano le benedizioni del Signore rafforzare e confortare lei e la sua famiglia”. Lo ha scritto, nel suo messaggio, il Primate cattolico d’Inghilterra e Galles Vincent Nichols. A fargli eco è stato il Primate anglicano Justin Welby con un messaggio: “Le mie preghiere e le preghiere di tanti nella Chiesa d’Inghilterra e nella nazione sono con sua Maestà la Regina oggi. Possa la presenza di Dio rafforzare e confortare sua Maestà e la sua famiglia”. Ad esprimere la sua preoccupazione è stata anche la neopremier britannica Liz Truss con un tweet nel quale dice che “i suoi pensieri e i pensieri delle persone nel nostro Regno Unito sono con sua Maestà la Regina e la sua famiglia”. Tutta la famiglia della Regina è in viaggio verso il castello di Balmoral dove la sovrana si trova in vacanza. Qualora la Regina dovesse morire, scatterà la cosiddetta “operazione London bridge” che prevede un piano accurato di incontri e cerimonie ufficiali che dureranno dieci giorni. Il funerale si terrà nel decimo giorno che verrà dichiarato giornata di lutto nazionale.