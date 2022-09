Bonus trasporti: emessi oltre 515mila voucher in una settimana. Giovannini (Mims), “risultato incoraggiante, spero che la misura venga rafforzata o resa strutturale”

Ad una settimana esatta dal lancio del Bonus trasporti sono già più di 515mila i voucher emessi. Il contributo – con importo fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici con validità mensile, per più mesi o annuale – può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 35mila euro. Nel diffondere i dati, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha sottolineato come sia “un importante risultato” quello “finora raggiunto, con l’obiettivo di sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati in un momento di crisi globale complessa, causata dai costi energetici in aumento”. La “sinergia fra il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili”, viene sottolineato “ha permesso a più di 1,2 milioni di cittadini di accedere agevolmente, in pochi giorni, alla piattaforma digitale realizzata ad hoc, www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, dove è possibile in qualsiasi momento fare richiesta telematica del beneficio, per sé stessi o per un minorenne a carico”.

“È un risultato molto incoraggiante ed è la prova che la misura funziona ed è apprezzata”, ha commentato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), Enrico Giovannini. “Mi auguro che la misura possa essere rafforzata, prevedendo ulteriori risorse, o possa essere resa strutturale, perché si tratta di un aiuto alle persone economicamente più fragili che fanno i conti con l’aumento del prezzo del carburante e perché incentiva a scegliere il trasporto pubblico locale chi utilizza mezzi privati, con conseguente beneficio per l’ambiente e la sostenibilità dei centri urbani”.