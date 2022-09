Elisabetta II: Guterres (Onu), “una buona amica delle Nazioni Unite e una presenza rassicurante in decenni di cambiamenti”

“Sono profondamente addolorato per la morte di sua maestà la Regina Elisabetta II, ammirata in tutto il mondo per la sua leadership e devozione”. Così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso su Twitter le proprie condoglianze alla famiglia reale inglese dopo l’annuncio di Buckingham Palace sul decesso della regina Elisabetta. “Era una buona amica delle Nazioni Unite e una presenza rassicurante in decenni di cambiamenti. La sua incrollabile dedizione per tutta la vita sarà ricordata a lungo”.