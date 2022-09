Svizzera: vescovi riuniti in assemblea “in ascolto delle donne” su “alcune ipotesi e possibilità di azione riguardo alla celebrazione dei sacramenti”

I vescovi svizzeri all’ascolto delle donne. Organizzato congiuntamente dalla Conferenza dei vescovi svizzeri, dal Consiglio delle donne della Conferenza episcopale e dalla Lega svizzera delle donne cattoliche (LSDC), il colloquio, svoltosi all’Università di Friburgo, ha permesso a un centinaio di ospiti partecipanti di “discutere, alla luce della teologia e della prassi pastorale, alcune ipotesi e possibilità di azione riguardo alla celebrazione dei sacramenti”. Il colloquio sul tema “Sacramentalità e Chiesa” – si legge in un comunicato diffuso dalla Conferenza episcopale svizzera – è avvenuto all’interno della assemblea ordinaria dei vescovi svizzeri che si è svolta dal 5 al 7 settembre. “L’incontro si è svolto in uno spirito di ascolto reciproco e in un’atmosfera fraterna e bendisposta”, si legge nella nota. “Ha rivelato, tra l’altro, una grande diversità ecclesiologica e della prassi dovuta, in particolare, alla pluralità culturale che caratterizza le diverse regioni linguistiche del nostro Paese. L’approfondimento delle questioni attuali relative alla vita sacramentale sarà portato avanti nell’ambito del processo sinodale in corso nella Chiesa cattolica in Svizzera”.