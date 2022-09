Giornata del Creato: Messina, passeggiata nel bosco di Camaro alla scoperta della mappa dei sentieri

Ricco programma di eventi organizzato per il mese di settembre nell’arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela per il “Tempo del Creato”, mese voluto da Papa Francesco per riscoprire le bellezze del Creato. L’arcidiocesi ha tanti luoghi da recuperare, rivitalizzare, contemplare e così numerose saranno le attività organizzate dalla Commissione per la custodia del Creato assieme a una rete di associazioni e movimenti e in collaborazione con il circolo Laudato si’ di Milazzo, di Messina e quello nascente di Giardini Naxos.

Sabato 10 settembre, alle 9,30, al Centro Polifunzionale di Camaro (Colli San rizzo-Messina), si terrà l’incontro del coordinamento dei Colli, nato proprio all’interno delle attività del mese del Creato. Interverranno anche Giovanni Dell’Acqua, del Servizio 13 – Servizio per il Territorio di Messina, Giovanni Cavallaro, del Corpo Forestale Regione Sicilia, don Sergio Siracusano, dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro e della Commissione per la custodia del Creato, p. Francesco Broccio, dell’Ufficio diocesano Pastorale del Turismo e del Tempo Libero e p. Giovanni Lombardo, della Rassegna Armonie dello Spirito. Alle 11.30 una passeggiata nel bosco per le famiglie (1,5 km circa) fino alla Sede dell’Asilo nel Bosco nella Foresta di Camaro dove avverrà la presentazione della mappa dei sentieri.