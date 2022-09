È in programma per sabato 10 settembre, alle 10 nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine di Lourdes al rione Concordia di Vercelli, l’ordinazione diaconale di Amedeo Degregori, appartenente alla comunità della Regina Pacis. Il rito sarà sarà presieduto dall’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, in vista della consacrazione sacerdotale di Degregori.