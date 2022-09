Elisabetta II: Metsola (Parlamento Ue), “pochi hanno plasmato la storia come sua maestà”. Michel (Consiglio), “vicini alla famiglia reale”

“Pochi hanno plasmato la storia globale come sua maestà la Regina Elisabetta II. Il suo impegno indissolubile per il dovere e il servizio è stato un esempio per tutti. Il mondo piange con il suo popolo nel Regno Unito e oltre. Era veramente la regina Elisabetta la grande. Possa riposare in pace”, ha twittato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, dopo l’annuncio di Buckingham Palace sul decesso della regina Elisabetta II d’Inghilterra. Anche il presidente del Consiglio europeo ha espresso le proprie condoglianze su Twitter: “I nostri pensieri sono con la famiglia reale e tutti coloro che piangono la regina Elisabetta II nel Regno Unito e nel mondo. Una volta chiamata Elisabetta la Costante, non ha mai mancato di mostrarci l’importanza di valori duraturi in un mondo moderno con il suo servizio e il suo impegno”.