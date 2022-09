Diocesi: Pescara-Penne, morto don Bruno Valente. Mons. Valentinetti, “ha conquistato passo dopo passo la gente del territorio”

È morto ieri, nel primo pomeriggio, don Bruno Valente, sacerdote di 91 anni della diocesi di Pescara-Penne. La camera ardente è stata allestita nelle sale della casa funeraria Verrocchio, mentre i funerali saranno celebrati da mons. Tommaso Valentinetti, vescovo di Pescara-Penne, sabato 10 settembre alle ore 9 nella chiesa di San Raffaele a Montesilvano. Nato a Fara San Martino (CH) il 6 novembre del 1930, è stato ordinato sacerdote il 27 novembre del 1955 per la Congregazione dei Figli della Santa Famiglia. “Arrivato in diocesi nel 1974 si è messo subito a servizio della Chiesa locale, prima come vice-parroco a San Giovanni Bosco, poi come vicario economo a Castiglione Messer Raimondo e a Santa Caterina di Loreto. All’inizio degli anni ’80 è giunto a Montesilvano abbracciando la sfida di una parrocchia nuova, San Raffaele, e di un quartiere in piena crescita”. Sono le parole di mons. Valentinetti che ricorda don Bruno Valente, “col suo modo di fare pacato e accogliente ha conquistato passo dopo passo la gente del territorio e con la sua gente ha continuato a camminare anche una volta raggiunti i limiti di età per il ministero”.