Tutela minori: Meter e diocesi Noto, al via corsi e incontri di formazione. Don Di Noto, “con più formazione, meno violenze”

“Di fronte al dramma così endemico degli abusi sui minori non possiamo che percorrere la via della formazione e degli incontri. Con più formazione si avranno meno violenze. Anche se dovessimo incontrare una sola persona, una sola famiglia, un solo parroco, noi saremo sempre presenti nell’impegno alla formazione, informazione, prevenzione. E’ una chiamata non occasionale, ma permanente e continuativa”. Ha esordito così don Fortunato Di Noto, da 30 anni impegnato nella tutela dei minori contro ogni forma di abuso con l’Associazione Meter, durante la presentazione dei nuovi corsi di formazione e degli incontri per l’anno pastorale e sociale 2022/2023.

Nel 2021 Meter e l’Ufficio Fragilità – Servizio Tutela minori della diocesi di Noto – sono stati presenti in 15 diocesi svolgendo 36 incontri e incontrando 490 sacerdoti e religiosi e 3717 laici che hanno partecipato agli incontri formativi.

I corsi e gli incontri di formazione contro gli abusi sui minori sono tenuti dai professionisti di Meter ‒ in collaborazione con l’Ufficio Fragilità (Servizio per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, diocesi di Noto) ‒ e strutturati in funzione dei destinatari, con modalità e approcci differenti. Ai religiosi si forniscono strumenti e tracce di fattiva operatività, alla comunità spunti educativi ed elementi preventivi del fenomeno. Obiettivo, fornire ai destinatari contenuti teorici e pratici, ausili per il riconoscimento rapido dei segnali di disagio del bambino, indicatori di abuso, che necessitano dell’intervento di operatori qualificati. La conoscenza delle nuove violenze nell’epoca di Internet, del fenomeno dell’abuso minorile, commesso da ecclesiastici e non, delle norme canoniche e civili in tema di abuso, delle Linee guida sull’abuso della Conferenza episcopale italiana, “consente di costruire e di diffondere una pastorale minorile volta alla prevenzione e alla difesa dell’infanzia”, spiega ancora do Di Noto.

I corsi e gli incontri sono strutturati in più moduli e si svolgono con modalità stabilite con i soggetti richiedenti il corso. Per richiedere il corso presso la parrocchia, seminario, congregazione religiosa o associazione scrivi a segreteria@associazionemeter.org e ufficiofragilita@diocesinoto.it.