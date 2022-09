Diocesi: Terni, San Vincenzo De’ Paoli dona materiale scolastico a bambini e ragazzi

L’Emporio Bimbi della San Vincenzo de’ Paoli di Terni si prepara all’inizio dell’anno scolastico. Per l’occasione tante famiglie aiutate ordinariamente dalla San Vincenzo de’ Paoli, nei giorni scorsi hanno ricevuto il materiale scolastico e grembiuli per i loro bambini, grazie alla consistente donazione dell’associazione “Terni col Cuore” presieduta da Paolo Tagliavento. Circa 2500 euro il valore delle decine di astucci, di quadernoni di varie tipologie per classi scolastiche, di scatole di colori, album da disegno, righelli e squadre, compassi, temperamatite che sono stati distribuiti ai bambini presenti all’Emporio, dalle volontarie della San Vincenzo e da quelle di “Terni col Cuore”. Un segno di attenzione particolare per aiutare tutti i ragazzi ad iniziare al meglio la scuola, un momento di gioia per i piccoli e di piacevole incontro tra i volontari delle due associazioni, impegnate a sostenere le famiglie bisognose e in modo speciale i bambini per permettere una loro idonea istruzione e scolarizzazione. “Grazie a ‘Terni col Cuore’ che, condividendo l’esigenza dell’Emporio Bimbi di assicurare ai bambini una vita dignitosa lontana da discriminazioni di ogni tipo, ci ha donato un cospicuo quantitativo di materiale scolastico – sottolinea Antonella Catanzani coordinatrice dell’Emporio bimbi della San Vincenzo -. Grazie a questa donazione possiamo dare una risposta efficace alle tante richieste delle famiglie che non possono permettersi di sostenere i costi dei libri e del corredo scolastico dei figli. Forte è il nostro impegno per l’istruzione e la lotta all’abbandono scolastico, per una vera integrazione. Per costruire insieme un futuro mondo di solidarietà e di pace”.