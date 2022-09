Elisabetta II: Von der Leyen, “una delle personalità più rispettate in tutto il mondo”

“È con profonda tristezza che ho appreso della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. È stata il capo di stato più longevo al mondo e una delle personalità più rispettate in tutto il mondo. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia reale e al popolo britannico”. Così, su Twitter, la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia reale inglese dopo l’annuncio di Buckingham Palace sul decesso della regina Elisabetta II d’Inghilterra. “È stata testimone della guerra e della riconciliazione in Europa e oltre, e delle profonde trasformazioni del nostro pianeta e delle nostre società. È stata un faro di continuità durante questi cambiamenti, non smettendo mai di mostrare una calma e una dedizione che hanno dato forza a molti. Possa riposare in pace”, ha aggiunto Von der Leyen.