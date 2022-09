Migrazione e asilo: una tabella di marcia tra Parlamento e Consiglio Ue per definire un sistema comune europeo. “Gestione umana ed efficace”

La Commissione europea “accoglie con favore l’accordo politico tra i colegislatori su una tabella di marcia comune relativa al sistema europeo comune di asilo e sul nuovo patto sulla migrazione e l’asilo”. Lo si legge in un comunicato emesso oggi dalla sede dell’esecutivo Ue. “Si conferma così l’impegno comune ad adottare tutte le misure necessarie per l’adozione delle proposte legislative relative alla gestione dell’asilo e della migrazione prima della fine della legislatura 2019-2024”. Il patto “offre l’approccio globale necessario per gestire la migrazione in modo efficace e umano. Disponiamo adesso, fatto importante, di una chiara via da seguire, con un calendario per i negoziati tra i colegislatori, che inizierà al più tardi entro la fine del 2022 e si concluderà entro febbraio 2024”. La Commissione “continuerà a fornire pieno sostegno al Parlamento europeo, alla presidenza ceca e alle presidenze future del Consiglio, per progredire nei negoziati”.