Norvegia: la Chiesa sostenuta da anni dalla generosità dei cattolici tedeschi attraverso l’associazione Bonifatiuswerk

Dal 2017 ad oggi la Chiesa cattolica in Norvegia ha ricevuto 103 milioni di corone norvegesi (quasi 10 milioni di euro) dall’associazione tedesca Bonifatiuswerk: lo racconta il sito della Chiesa cattolica in Norvegia, dando la notizia che in questi giorni è stato in visita al Nord il consiglio di amministrazione della associazione benefica tedesca nata per sostenere i cattolici tedeschi che vivevano in minoranza nella Germania protestante, e che poi si è estesa alla diaspora nordica. “Non c’è praticamente una chiesa o un monastero in Norvegia che non abbia ricevuto generose donazioni dalla Bonifatiuswerk”. La visita di questi giorni si è concentrata nella regione di Oslo dove la associazione benefica sta accompagnando numerosi progetti tra cui la ristrutturazione del monastero delle suore domenicane, per alcuni lavori alla facciata della Chiesa di Sant’Olav, per l’abitazione del vescovo e del vicario generale. “Siamo molto grati per il supporto generoso e affidabile di Bonifatiuswerk per i nostri progetti norvegesi nel corso degli anni. Queste donazioni stanno aiutando a costruire la Chiesa cattolica in Norvegia e a rendere possibile ai cattolici di questo Paese di vivere insieme la loro fede”, ha dichiarato il vescovo Berndt Eidsvig.