Cammino sinodale: Sassari, domani mons. Saba incontra gli artigiani di comunità e i facilitatori

È in programma per la serata di domani, a Sassari, l’incontro dell’arcivescovo Gian Franco Saba con gli artigiani di comunità e i facilitatori della diocesi per vivere insieme un momento di spiritualità e fraternità. L’appuntamento, ospitato dalle 18.45 presso il Centro di alta formazione “San Giorgio” della Fondazione Accademia, è promosso in prosecuzione del cammino sinodale alla luce dell’Evangelii Gaudium. Alle 19 mons. Saba terrà una lectio divina, poi dalle 20.15 verranno fornite le indicazioni pastorali per vivere cammini e dialoghi tra “la soglia e il focolare”.