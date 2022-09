Diocesi: Bressanone, l’8 ottobre il convegno “Io e la morte” per i 25 anni di Servizio Hospice della Caritas

È in programma per l’8 ottobre, dalle ore 9 alle ore 16,30 all’Accademia Cusanus di Bressanone, il convegno “Io e la morte”, promosso in occasione del 25°anniversario del Servizio Hospice della Caritas. “Questo anniversario del Servizio Hospice rappresenta 25 anni di sostegno a persone morenti o in lutto, ma anche un confronto consapevole con il tema della morte, per dare nuovo significato al tempo e alla visione della vita”. Sono queste le parole di Guido Osthoff, responsabile dell’Area ascolto e consulenza della Caritas, riportate sul comunicato dove si spiega come il convegno vuole mettere al centro la relazione personale con la morte, esplorando i significati profondi che rendono la vita più intensa. Il convegno, che prevede il riconoscimento dei punti Ecm per tutti i gruppi professionali, è aperto a tutti e, in particolare, l’organizzazione invita a partecipare i volontari che lavorano nell’ambito delle cure palliative, i parenti, gli assistenti, gli operatori pastorali, i dirigenti ed il personale delle istituzioni sociali e sanitarie che potranno confrontarsi con esperti che, partendo dall’esperienza profonda della fase terminale della vita, offrono un punto di vista sul morire e sul vivere, facendo maturare la consapevolezza necessaria per valorizzare gli aspetti preziosi delle molte sfaccettature della vita. Per partecipare è necessario iscriversi presso l’Accademia Cusanus, che si trova a Bressanone in piazza Seminario 2, contattando il numero telefonico +39 0472 832 204, l’indirizzo e-mail: info@cusanus.bz.it, oppure consultando il sito: www.cusanus.bz.it. Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Hospice della Caritas (tel. 04714 304 370, hospiz@caritas.bz.it).