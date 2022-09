Festival della Missione: Milano, al via il programma tra testimonianze dal mondo, dialoghi, preghiere, incontri in città

Con l’inaugurazione della mostra “Missio Milano” presso la basilica di Santo Stefano Maggiore (piazza Santo Stefano), prende avvio oggi alle 14.00 il festival della Missione nel capoluogo lombardo, che proseguirà fino a domenica 2 ottobre. Saranno presenti mons. Franco Agnesi (vicario generale dell’arcidiocesi di Milano) e don Maurizio Zago (responsabile dell’Ufficio diocesano per la pastorale missionaria). Alle 15.30 il programma proseguirà con Missio Today alle Colonne di San Lorenzo: coordina Roberto Zichittella (giornalista di Famiglia Cristiana). Al dialogo intervengono: padre Giulio Albanese (missionario comboniano e giornalista), don Mario Antonelli (vicario episcopale per l’Educazione e la celebrazione della fede dell’arcidiocesi di Milano), Maria Soave Buscemi (missionaria laica in Brasile), Aluisi Tosolini (pedagogista), Mariagrazia Zambon (missionaria fidei donum in Turchia).

Durante la giornata sono previste presentazioni di libri presso il Teatro alle Colonne, in corso di Porta Ticinese 45.

Alle 17.00 “Per un’altra strada, il dono dei magi”, percorso dalla Basilica di Sant’Eustorgio alle Colonne di San Lorenzo. Presiede mons. Derio Olivero (vescovo della diocesi di Pinerolo) con la partecipazione del Forum delle religioni di Milano e il Consiglio delle Chiese cristiane di Milano. Anima l’incontro il Coro Shekinah (giovani della diocesi di Milano).

Alle 18.30 “Vivere per dono” alle Colonne di San Lorenzo, dialogo tra don Alberto Ravagnani (comunicatore social) e mons. Giuseppe Satriano (arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Fondazione Missio). Alle 19.00 “Ora d’aria”, ancora alle Colonne di San Lorenzo: dialogo tra Diego Cugia (autore radio televisivo e sceneggiatore) e Patrick Zaki (attivista e ricercatore, in collegamento). Interviene Rafael Garrido (attivista e amico di Patrick Zaki).

Alle 20.00, alle Colonne, “tempo di mettersi in cammino come discepoli missionari per annunciare con la vita la Buona notizia del regno”, attraverso tre storie, dal Brasile alle Filippine, presentate da un documentario (con la regia di Alessandro Galassi) che racconta chi ha scelto di farsi missione.

Infine alle 21.30 “Frontiera e missione: memoria e giustizia”, sempre alle Colonne di San Lorenzo, dialogo, moderato da Mario Calabresi (giornalista e scrittore), tra don Luigi Ciotti (fondatore di Libera e Gruppo Abele) e Monica Puto (volontaria di Operazione Colomba).

Sono inoltre visitabili le mostre e i musei correlati al festival. Aperitivi missionari nei bar del centro, con testimonianze di missionari, alla Caffetteria Culturale Pime e al Chiostro Bistrot del Museo diocesano. Tutte le informazioni su sito ufficiale.