Coronavirus Covid-19: in Italia 476.145 persone positive (+37.522 nuovi casi). 141 pazienti in terapia intensiva, altri 30 decessi

In Italia ci sono attualmente 476.145 positivi per Covid-19, 16.772 in più rispetto a ieri. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 22.432.803, con un incremento nelle ultime 24 ore di 37.522. Questo è quanto emerge dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del Coronavirus Covid-19 diffusi oggi e pubblicati sul sito web del ministero della Salute. Tra gli attualmente positivi, 141 sono in cura presso le terapie intensive, con un incremento di 2 pazienti rispetto a ieri considerati i 23 nuovi ingressi. 3.849 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 134 pazienti rispetto a ieri. 472.155 persone, pari al 99,16% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri, i deceduti sono 30 e portano il totale a 177.054 mentre il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 21.779.604, con un incremento di 20.719 persone rispetto a ieri. L’incremento nelle ultime 24 ore dei tamponi effettuati è pari a 198.119. Il tasso di positività sale al 18,94%.