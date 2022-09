Coronavirus Covid-19: Ferro (Società italiana igiene), “bene proroga obbligo mascherine in ospedali e Rsa”

“La Società italiana d’igiene (Siti) plaude l’iniziativa del ministero della Salute per l’utilizzo e l’obbligatorietà delle mascherine in ambito sanitario”. Il commento del presidente Antonio Ferro arriva dal 55° Convegno nazionale della Siti e riguarda la decisione del Governo di prolungare l’uso delle mascherine (l’obbligo scade domani) per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e Rsa. “Questa – spiega Ferro – sarebbe stata una richiesta forte della Società italiana d’igiene ed anche di altre Società scientifiche per due motivi fondamentali. Il primo, per la protezione di coloro che frequentano gli stabilimenti ospedalieri e le Rsa. L’altro nei confronti del nostro personale, perché, in un momento storico di grande difficoltà negli organici, avere dei soggetti che si contagiano o si possono contagiare in ambito ospedaliero metterebbe davvero in crisi il sistema”. “Ricordo a tutti gli operatori – conclude il presidente Siti – l’importanza dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro”.