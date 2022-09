Diocesi: Acireale, domani assemblea sinodale diocesana. Il vescovo Raspanti consegna le indicazioni pastorali e ricorda il suo 11° di ordinazione episcopale

Si terrà domani nella basilica cattedrale di Acireale l’assemblea sinodale diocesana, occasione per conoscere esperienze favorevoli di sinodalità attuate in diocesi da alcune realtà: il Servizio della pastorale giovanile “La Tenda dell’Ascolto”, la Caritas interparrocchiale di Santa Venerina “La Mensa della fraternità” e la comunità parrocchiale “S. Maria del Rosario” in Piedimonte Etneo.

“Nello stesso giorno ringrazieremo il Signore anche per l’11° anniversario di ordinazione episcopale del nostro vescovo Antonino Raspanti, che consegnerà le Indicazioni per il nuovo Anno pastorale”, si legge in un comunicato della diocesi.

“L’anno pastorale trascorso – dichiara don Agostino Russo, vicario generale della diocesi – è stato caratterizzato dall’inizio del percorso del Cammino sinodale che, insieme al ricordo dei 150 anni di vita diocesana, ci ha visti coinvolti in un’esperienza nuova dove l’ascolto e la consultazione del popolo di Dio sono stati protagonisti nelle nostre comunità. Abbiamo fatto tesoro, inoltre, di quanto appreso dalla pandemia, ormai contenuta ma non ancora del tutto sconfitta, della bellezza dell’incontro, in particolare nella celebrazione eucaristica che non è una cerimonia ma una festa di popolo, di famiglia e di vita vissuta”. Conclude: “Nel prepararci a vivere questo nuovo anno pastorale, affidiamo la diocesi all’intercessione del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria e della Santa Patrona Venera affinché non venga mai meno il dono dell’unità e della condivisione”.