Sport: Acli Roma, domenica 2 ottobre le “Nonniadi” al Parco Tutti Insieme

Domenica 2 ottobre, a partire dalle 11.30, ritornano a Roma, presso il Parco Tutti Insieme, in via della Tenuta Mistica, le “Nonniadi”, una giornata di sport e attività dedicata ai nonni e le nonne della capitale insieme ai loro nipoti giunta alla sua VIII edizione e promossa dalle Acli di Roma e provincia, dall’Unione Sportiva Acli Roma e dalla Fap (Federazione anziani e pensionati) Acli Roma. L’evento fa parte anche della VIII edizione dell’Ottobrata solidale, serie di eventi promossa dalle Acli di Roma e provincia con l’obiettivo di raccontare la bellezza della solidarietà e che quest’anno ha come slogan “Tessere comunità”. Le “Nonniadi” si svolgono in collaborazione con il Parco Tutti insieme e la Nazionale italiana cantanti. L’iniziativa ha ottenuto anche il patrocinio di Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e Ufficio per la pastorale del tempo libero del turismo e dello sport della diocesi di Roma. Con la partecipazione della Polizia di Stato, che organizzerà un’esposizione di mezzi storici e, alle ore 12, l’esibizione della propria Fanfara a cavallo. Nel pomeriggio un’attività dimostrativa del Gruppo Cinofilo-Artificieri. Saranno presenti: Lidia Borzì, presidente Acli di Roma e provincia, Luca Serangeli, presidente Us Acli Rma, Francesco De Vitalini, segretario Fap Acli Roma, Marco Conte e Alfredo Tognetti, responsabili Nazionale Cantanti e Parco Tutti Insieme. Ospite d’onore la Fondazione Geronimo Stilton. Una giornata, spiegano gli organizzatori, “dedicata allo sport, alla condivisione e al divertimento e all’insegna dell’intergenerazionalità, con nonni e nipoti che avranno l’occasione di partecipare gratuitamente e mettersi alla prova in diversi sport”. Su prenotazione saranno inoltre disponibili – fino a esaurimento posti – screening gratuiti pneumologici, allergologici e cardiologici.