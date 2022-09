Salute: Campus Biomedico, domenica torna a Roma “Bicinrosa”, ciclopedalata per ricerca scientifica e prevenzione tumore al seno

Torna domenica 2 ottobre per le strade del centro di Roma “Bicinrosa”, ciclopedalata organizzata dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico per sostenere la ricerca scientifica, promuovere la prevenzione del tumore al seno, l’attività sportiva e i corretti stili di vita. Al grido della prevenzione “Nessuno perde, tutti vincono!” donne e uomini su due ruote pedaleranno lungo un percorso protetto di circa 4 chilometri per le strade del centro di Roma. Partenza e arrivo al Foro di Traiano in via dei Fori Imperiali con sviluppo lungo via dei Fori Imperiali e via Petroselli, per arrivare in piazza Venezia, piazza del Popolo e ritorno al Foro di Traiano. La partenza della carovana rosa è fissata per domenica 2 ottobre alle 10.30: al raduno si potrà arrivare con la propria bicicletta, affittarla presso i negozi della zona o prenderne una messa a disposizione dagli organizzatori (fino a esaurimento). Per iscriversi è sufficiente cliccare su www.bicinrosa.it o lasciare i propri dati direttamente sul posto: sarà distribuito il pacco con la maglietta di Bicinrosa contribuendo alle attività di ricerca scientifica contro il tumore al seno della Breast Unit del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Giunta alla sesta edizione, “Bicinrosa” ospita quest’anno un focus sui Test genomici gratuiti che aiutano a capire quando la chemioterapia è utile o meno nella cura della malattia, perché ogni paziente rappresenta un caso a sé e reagisce diversamente alle cure.