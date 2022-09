Cuba: Caritas mobilitata dopo il passaggio dell’uragano Ian, 50 mila persone evacuate, distribuiti kit di generi alimentari

Caritas Cuba ha fatto il punto sulle azioni di fronte all’emergenza umanitaria che ha fatto seguito al passaggio dell’uragano Ian, che ha attraversato l’isola, colpendo principalmente l’area occidentale, L’Avana e Pinar del Río, che ha una popolazione di 2,3 milioni di abitanti, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica. Secondo i dati del Consiglio di Difesa, 50.000 persone sono state evacuate in venti zone costiere che spesso subiscono inondazioni, e “finora circa 19.283 persone sono state collocate in luoghi sicuri”.

La Caritas informa che a Pinar del Río sono stati messi in sicurezza gli uffici e sono state sospese le attività dei 4 asili nido e delle 25 mense gestite dall’organismo ecclesiale. Trecento kit di prodotti alimentari e igienici sono stati distribuiti nelle Mantova e Guane, che sono rimaste isolate a causa degli attacchi ciclonici, a causa dell’esondazione del fiume Cuyaguateje, e nell’area meridionale di Artemisa, nella zona metropolitana della capitale cubana.

In tutta questa emergenza, i rappresentanti di Caritas Germania si sono coordinati con Caritas Cuba per accompagnare l’azione comunicativa nell’emergenza e il servizio di aiuto alle vittime.