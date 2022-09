Diocesi: Firenze, dal 1° ottobre torna la messa in lingua inglese in Duomo

Riprende nel Duomo di Firenze, da sabato prossimo 1° ottobre, la celebrazione della messa in lingua inglese, sospesa da due anni a causa della pandemia. La messa sarà celebrata in cattedrale alle ore 17 tutti i sabati del mese. Sarà l’occasione per accogliere i tanti studenti delle scuole e delle università americane, ritornati in città per studiare la lingua italiana, ma anche i molti turisti che soggiornano a Firenze e hanno così la possibilità di partecipare alla messa. Tutte le info su: www.duomofirenze.it