Festa di San Francesco: Tv2000, in diretta da Assisi celebrazioni e messa con card. Zuppi e Mattarella

Le celebrazioni per la festa di San Francesco ad Assisi saranno trasmesse in diretta su Tv2000. La programmazione speciale dell’emittente della Cei inizierà lunedì 3 ottobre, alle 17.30, con i Solenni vespri del transito di san Francesco e proseguirà martedì 4 ottobre con una giornata dedicata al santo patrono d’Italia: alle 10 in diretta la messa presieduta dal presidente della Conferenza episcopale italiana, il card. Matteo Maria Zuppi, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che accenderà la lampada votiva dei Comuni d’Italia. In serata, poi, alle 20.55 il film ‘Fratello sole. Sorella luna’ di Franco Zeffirelli, e alle 23.20 il documentario ‘Segnati da Dio. San Francesco d’Assisi’, di Luca Trovellesi Cesana. Chiuderà la speciale programmazione di Tv2000 il Rosario in onda, mercoledì 5 ottobre alle 20.50, dal santuario della Spogliazione di Assisi, guidato da mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno.