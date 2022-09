Iran: solidarietà del Cif alla donne iraniane, “sfidano a mani nude un potere armato”

Il sostegno delle donne italiane alle donne che in Iran stanno combattendo la loro battaglia per la libertà. Ad esprimerla oggi è la presidente nazionale del Centro Italiano Femminile (Cif) Renata Natili Micheliche che, in una nota dal titolo “fragilità rivoluzionaria”, scrive: “Le donne iraniane bruciano in piazza i veli e tagliano i loro capelli in segno di resistenza contro gli agenti di polizia che usano tutta la forza considerandole cospiratrici controrivoluzionarie. Insieme ad altri giovani sfidano a mani nude un potere armato”.