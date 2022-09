Diocesi: la mattina del 2 ottobre il card. Zuppi (Bologna) celebra la messa in memoria delle vittime di Marzabotto, nel pomeriggio per il 90° del Seminario

Domenica 2 ottobre a Bologna, alle ore 16 nella cappella del Seminario (piazzale Bacchelli, 4), l’arcivescovo card. Matteo Maria Zuppi celebrerà la messa in occasione del 90° anniversario dell’inaugurazione del Seminario arcivescovile. Alle ore 17.30 si svolgerà lo spettacolo “Clown in ecclesia”, nato da un’intuizione di mons. Lino Goriup, composto e interpretato da Marco e Laura Tibaldi insieme a Carlotta Mandrioli. Alle 9.30 nella chiesa dei Santi Giuseppe e Carlo di Marzabotto (via Aldo Moro, 2c) il card. Zuppi presiederà la Messa in memoria delle vittime dell’eccidio nazista del 1944. Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid. Per informazioni www.chiesadibologna.it