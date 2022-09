Scout: Agesci, da oggi a Loreto il convegno “Emmaus Andata e Ritorno”

(Foto Redazione)

“Emmaus Andata e Ritorno” è il titolo del convegno dell’Agesci – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani – che prende il via oggi a Loreto (fino al 2 ottobre) dove sono attesi circa 200 assistenti ecclesiastici e 800 capi e capo educatori provenienti da tutta Italia. È prevista la presenza di circa 30 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni della Branca Esploratori e Guide, che condivideranno una parte del convegno. In programma, tra i vari appuntamenti, un intervento in plenaria di Marco Tibaldi, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze religiose “SS. Vitale e Agricola” di Bologna (1° ottobre), la preghiera del Rosario con la fiaccolata nella Piazza del Santuario della Santa Casa di Loreto, presieduta da mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto Delegato pontificio, e un concerto del gruppo musicale The Sun. Previste anche attività laboratoriali, in cui si approfondiranno le tematiche educativo-metodologiche relative alle diverse fasce di età a cui la proposta scout si rivolge. Chiusura domenica 2 ottobre con la celebrazione della messa e la condivisione dei nuovi sentieri su cui l’Agesci continuerà il proprio cammino di educazione alla vita cristiana: una vera esperienza di “Emmaus, Andata e Ritorno”. Sarà possibile seguire tutte le giornate su Twitter, Facebook e Instagram #EmmausAR. Info su: https://www.agesci.it/convegnoemmaus/