Cinema: Acec, dal 4 ottobre il film “In Viaggio” dedicato a Papa Bergoglio anche nella Sale della comunità

Uscirà al cinema il prossimo 4 ottobre, data in cui si celebra San Francesco d’Assisi, il film “In Viaggio”, dedicato alla figura di Papa Bergoglio, che proprio del Santo di Assisi ha scelto il nome. Grazie alla collaborazione con Rai Cinema e 01 Distribution, Acec annuncia che il documentario, con la regia di Gianfranco Rosi, sarà in programmazione nelle Sale della comunità italiane già nella prima settimana di uscita, potendo così raggiungere anche il pubblico dei piccoli centri e delle periferie cittadine in cui queste sono ubicate.

“Si tratta di una partnership di cui siamo particolarmente felici – spiega don Gianluca Bernardini, presidente Acec – realizzata per un film che ha valore non solo dal punto di vista strettamente cinematografico, perché firmato da un regista già vincitore del Leone d’oro con Sacro Gra nel 2013 e dell’Orso d’oro con Fuocoammare nel 2016, ma anche culturale e pastorale, perché dedicato interamente alla figura di Papa Bergoglio, questa volta inquadrata a partire dai molti viaggi che ne hanno certamente segnato il pontificato”. Se è innegabile, infatti, che Papa Francesco abbia sin da subito fatto dei viaggi apostolici quasi uno “stile” del suo pontificato (con 37 viaggi a coprire 59 paesi in 9 anni), è altrettanto chiaro che i suoi itinerari seguono il filo rosso dei temi centrali del nostro tempo: la povertà, la natura, le migrazioni, la condanna di ogni guerra, la solidarietà.

Nel film Rosi lavora proprio sull’ampio archivio costituito dai video e dalle interviste rilasciate da Bergoglio, ne ripercorre i viaggi e ne ripropone le parole, intrecciandole in maniera significativa con le immagini degli incontri e dei diversi interlocutori cui le rivolge, e legandole in un controcampo continuo con altre immagini, cinematograficamente forti, destinate a fare da controcampo al messaggio di Papa Francesco, rafforzandone la eco a livello mondiale, e oltre. Questo il pregio del documentario, che arriverà al cinema il prossimo martedì 4 ottobre, e che le Sale Acec potranno, sin dalla data di uscita, proporre al proprio pubblico.