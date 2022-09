Custodia del creato: Messina, domani preghiera ecumenica al Santuario di Lourdes

Gli Uffici diocesani per l’ecumenismo e problemi sociali e la Commissione diocesana per la custodia del Creato fanno sapere che a Messina il momento culminante del Tempo del creato sarà domani, venerdì 30 settembre, alle 18 presso il Santuario di Lourdes – Messina dove si terrà la Preghiera ecumenica per il creato organizzata con l’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso insieme alle comunità cristiane e alle istituzioni. L’animazione sarà curata dalla Cappella musicale S. Maria Assunta della cattedrale di Messina.