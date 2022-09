Iraq: Baghdad, incontro tra il patriarca caldeo Sako e il nunzio apostolico Leskovar

Card. Sako e nunzio Leskovar (Foto patriarcato caldeo)

Martedì, 27 settembre scorso, il Patriarca caldeo di Baghdad, card. Louis Raphael Sako, ha ricevuto il nunzio apostolico in Iraq, mons. Mitja Leskovar, accompagnato da una delegazione. Il colloquio, secondo quanto riferito da fonti del Patriarcato caldeo, è stato incentrato sulla situazione generale in Iraq e su alcune questioni relative alla Chiesa. Tra i temi affrontati anche la conferenza, in via di organizzazione, che si terrà a Baghdad promossa da Iraq e Santa Sede con lo slogan “Una corretta educazione per le giovani generazioni: la via verso la pace e lo sviluppo globale”. Al termine dell’incontro il card. Sako e il nunzio Leskovar hanno espresso l’auspicio per una soluzione del preoccupante stallo politico in cui versa il Paese.